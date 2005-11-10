Il Como parte forte, ma viene ripreso dal Feyenoord: 1-1 al 45'. Diao segna e si ferma

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Finisce il primo tempo al De Kuip, tana del Feyenoord: al gol di Diao ha risposto la rete di Zechiel. Lo stesso Diao si è fermato pochi minuti dopo la rete realizzata, lasciando il campo per Jesus Rodriguez.

Novità di formazione nel Como

Fabregas sceglie Nico Paz come riferimento offensivo, con Douvikas in panchina e Diao, Baturina e Kaiki alle spalle del fantasista argentino. L'inizio di gara è equilibrato, con il Como che cerca il possesso palla con coraggio e idee, ma anche con un Feyenoord compatto. La partita cambia nel giro di cinque minuti.

Gol Diao, ma pareggia il Feyenoord. E Diao esce

Al 18' Ramon pesca Diao, che sgasa sulla fascia destra, brucia un avversario, si accentra e batte Ernst, ammutolendo il De Kuip. Lo stesso Diao però dopo la rete fa una smorfia, e si capirà presto il perché. Prima c'è spazio per il pareggio immediato del Feyenoord, con Zechiel che è bravissimo a evitare Perrone e scaricare un bel destro all'angolino dal limite. Poi, Diao si accascia al suolo: problemi muscolari per lui e cambio immediato richiesto alla panchina: al suo posto entra Jesus Rodriguez.

Cambia anche l'inerzia del match, con il Como che va un po' in difficoltà per qualche minuto e il Feyenoord che prende coraggio. I lariani però si compattano e non subiscono altre grandi occasioni. La squadra di Fabregas però sembra fare fatica a uscire con pulizia dalla propria metà campo. La prima frazione si conclude sul punteggio di 1-1. Nel finale si fa male anche Jesus Rodriguez, che subisce una botta al ginocchio e rimane fuori durante parte del recupero, prima di provare a stringere i denti rientrando in campo.