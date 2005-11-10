Roma-Real Madrid, in Tribuna Tevere compare uno striscione di tributo a Mourinho

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Roma-Real Madrid, in Tribuna Tevere compare uno striscione di tributo a MourinhoTMW
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Dimitri Conti
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Oggi alle 21:09Serie A
autore Dimitri Conti
14.10.2026 21:09Serie A
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"Per il Mondo speciale… per Roma immortale… Ave Mou!". Questo lo striscione comparso all'inizio della partita di Champions League di questa sera tra Roma e Real Madrid in Tribuna Tevere, dedicato dal tifo giallorosso all'ex allenatore Jose Mourinho, che questa sera guida la squadra avversaria.
Fonte: dall'inviato Marco Campanella
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