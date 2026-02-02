Ufficiale La Vecchia Signora si fa giovane: la Juventus ha preso il talento Deniz dall'Ajax

Nuovo talento acquistato in via ufficiale dalla Juventus nelle scorse ore. I bianconeri hanno tesserato Esad Deniz (16 anni), chiacchierato attaccante classe 2010 dotato di doppio passaporto olandese e turco, e per ora ha scelto di rappresentare il secondo paese, che arriva a Torino dall'illustre accademia dell'Ajax.

La Vecchia Signora ha depositato nell'apposita sezione di Lega Serie A il contratto di trasferimento a titolo definitivo di Deniz dai Lancieri, che comincerà il suo percorso nelle selezioni giovanili della società bianconera. Stando alle informazioni che erano circolate, il 16enne turco-olandese ha firmato fino al 2028.

Chi è Esad Deniz. Classe 2010, è nato nella città di Enschede il 14 gennaio e calcisticamente ha iniziato la carriera nelle giovanili del FC Berghuizen ed è passato poi al Go Ahead Eagles, approdando infine nell’accademia dell’Ajax nell’estate 2024. In partenza aggregato alla squadra Under 15, è un attaccante alto e versatile che può giocare sia da centravanti che su entrambe le corsie. Tra le sue doti principali si segnalano l'istinto del gol, consapevolezza posizionale, rapidità nel sfruttare gli errori difensivi e un tiro potente e preciso una volta in area. Viene regolarmente convocato nelle nazionali giovanili turche (Turchia U15/U16), dove ha già lasciato il segno in tornei e amichevoli internazionali.