Hellas Verona, preso un giovanissimo difensore dalla Romania. Ecco Kirali
Nuovo acquisto ufficiale per l'Hellas Verona, che acquisisce un giovane difensore dalla Romania. La società scaligera ha depositato nell'apposita sezione della Lega Serie A il contratto del trasferimento di Dragos Kirali (16 anni), centrale di retroguardia classe 2009 che i gialloblù hanno acquisito a titolo definitivo dal Sanatatea.
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
