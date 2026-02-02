Ufficiale Fiorentina, adesso c'è anche l'ufficialità: dalla Juventus arriva Daniele Rugani

Adesso è arrivata anche l'ufficialità. Daniele Rugani è un nuovo giocatore della Fiorentina. Come fa sapere il sito ufficiale della Serie A, è stato depositato in Lega il contratto del difensore classe '94 che passa dalla Juventus ai viola.

Per lui il club toscano ha sborsato 500mila euro di prestito oneroso, a cui si dovranno aggiungere 2 milioni di diritto di riscatto che diventerà obbligo qualora la squadra di Paolo Vanoli riuscirà a raggiungere la salvezza.

Il giocatore questa mattina ha svolto le visite mediche con la nuova squadra, adesso sono attese anche le ufficialità del club viola e di quello bianconero.