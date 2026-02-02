Napoli, il professor Mariani conferma: distorsione al ginocchio per Di Lorenzo, torna a metà marzo

Giovanni Di Lorenzo è stato visitato oggi a Roma. Il difensore e capitano del Napoli ha voluto farsi vedere dal professor Mariani a Villa Stuart per chiarire l'infortunio che gli è capitato nella partita di sabato, vinta 2-1, contro la Fiorentina. Il medico, come si legge su SportMediaset.it, ha confermato la distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro, senza interessamento dei legamenti.

Antonio Conte può dunque tirare un sospiro di sollievo perché non dovrà farne a meno per molti mesi. In ogni caso però la torsione innaturale della gamba ha provocato un problema che lo terrà lontano dai campi da gioco per circa un mese e mezzo, forse anche di meno. Una bella notizia, che allo stesso tempo però priverà i partenopei del suo leader fino alla metà di marzo.