Un nuovo portierino nella Primavera del Sassuolo. Dall'Udinese ecco Venuti
Nuovo acquisto per il settore giovanile appena ufficializzato dal Sassuolo. Depositato in Lega Serie A il contratto di trasferimento di Gioele Venuti (16 anni), portiere classe 2009 che i neroverdi hanno acquistato a titolo definitivo dall'Udinese.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
