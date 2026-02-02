Fiorentina, Rugani si presenta: "Non meritiamo questa classifica. Ho parlato con Fagioli"

Dopo l'ufficialità come nuovo giocatore della Fiorentina, il nuovo difensore viola Daniele Rugani ha parlato per la prima volta ai canali ufficiali del club. Queste le parole del difensore dei gigliati.

Da toscano che emozione è per lei giocare con la Fiorentina?

"È un po' come tornare a casa. Sono contento, è una bella emozione poter giocare con questa squadra. Sono felice".

Cosa pensa di poter dare per risollevare la squadra da questa situazione complicata?

"Arrivo in una situazione difficile. La squadra non merita la posizione che occupa, ma questa è la realtà dei fatti e adesso bisogna tirarsene fuori tutti insieme. Cercherò di portare le mie caratteristiche, quel pizzico di esperienza e qualche consiglio ai giovani. Sono a piena disposizione del mister e del gruppo".

Ha già sentito alcuni ex compagni?

"Mi sono sentito con Fagioli, era molto contento, mi aspettava".

Quanto è importante avere alle spalle uno come De Gea?

"Molto. È un giocatore fortissimo, di esperienza internazionale, che può dare tutto quello che serve dal punto di vista tecnico e motivazionale. Averlo alle spalle è un qualcosa in più".

Quali sono le sue ambizioni?

"Sono concentrato totalmente sul collettivo. A livello personale mi auguro di dare una mano e sentirmi importante. Quello che conta è l'obiettivo salvezza".