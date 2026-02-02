Esclusiva TMW Fiorentina, ecco Rugani. Il nuovo difensore è arrivato a Firenze: le immagini

Daniele Rugani è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il difensore è arrivato ieri in tarda serata e questa mattina svolgerà le visite mediche per il nuovo club, prima di spostarsi al Viola Park, apporre la propria firma sul contratto che lo legherà ai gigliati ed aggregarsi da subito al resto del gruppo, che sabato sera sarà di scena al Franchi per il delicato match salvezza contro il Torino.

Come vi abbiamo raccontato, il club viola e la Juventus nelle scorse ore hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento del difensore classe ‘94 sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo nel caso in cui i toscani riuscissero a centrare la salvezza al termine della stagione. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il prestito oneroso è pari a 500mila euro a cui se ne dovranno aggiungere altri 2 milioni in caso di riscatto.

Di seguito le foto ed il video di Daniele Rugani arrivato a Firenze e pronto a recarsi alle visite mediche.