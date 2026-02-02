"Buona fortuna, Dani". La Juve saluta Rugani e la Fiorentina lo accoglie: la nota dei due club

Dopo l'ufficialità arrivata sul sito ufficiale della Lega Serie A della cessione di Daniele Rugani alla Fiorentina. sono arrivati anche i comunicati sia della Juventus, che ha salutato il difensore classe '94, sia del club viola.

Questa la nota del club bianconero.

"Le strade della Juventus e di Daniele Rugani si dividono nuovamente.

Dopo il prestito annuale all'Ajax nella scorsa stagione, il difensore classe 1994 si trasferisce a titolo temporaneo alla Fiorentina in vista della seconda parte di questa annata. Otto le sue presenze totali in bianconero in questi mesi, tra Champions League e Serie A. Presenze che gli hanno permesso di raggiungere quota 157, posizionandosi al quarto posto nella classifica dei giocatori bianconeri con il maggior numero di match disputati tra quelli attualmente presenti in rosa, alle spalle soltanto di Dusan Vlahovic (162), Weston McKennie e Locatelli (213, per entrambi). Bianconero dal 2012, da quando è arrivato in prestito dall'Empoli, Daniele è diventato ufficialmente un giocatore di proprietà della Juventus al termine di quella stagione.

Oltre 150, come detto, le apparizioni con la nostra maglia in queste oltre dieci stagioni. Stagioni in cui, Rugani, ha vissuto anche diverse esperienze in prestito tra Italia (Empoli e Cagliari), Francia (Rennes) e più recentemente Olanda (Ajax). Ora una nuova avventura lo attende.

Buona fortuna, Dani!".

Questo invece il comunicato della Fiorentina.

"ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con obbligo di acquisto a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Daniele Rugani dalla Juventus F.C.

Rugani, nato a Lucca il 29 luglio 1994, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’ Empoli e, nel corso della sua carriera, ha vestito le maglie di Empoli, Juventus, Rennes, Cagliari e Ajax. Il nuovo difensore viola ha collezionato 177 presenze in Serie A, 16 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana oltre che 19 in Champions League e 8 in Europa League e vanta nel suo palmares 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. Rugani ha, inoltre, indossato in 7 occasioni la maglia della Nazionale maggiore Azzurra".