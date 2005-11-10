Ai microfoni di Tuttosport, per parlare dell'attualità di casa Fiorentina è intervenuto il terzino Joao Mario il quale è ripartito dal pareggio contro la Juventus prima della sosta: "Sapevamo che loro sono una grande squadra ma durante la gara sentivamo che potevamo vincere. E' questa la mentalità che dobbiamo avere sempre, provare a vincere tutte le partite, anche contro le big. il rigore? Ormai è acqua passata. Ho rivisto le immagini, per me sono stati un movimento e un tocco involontari. La decisione è stata corretta".

Tra un anno dove si immagina?

"Io sono focalizzato sul presente, di quello che succederà nel futuro si vedrà. Abbiamo iniziato male anche per via dei tanti cambiamenti, ma ho sempre creduto che siamo una squadra forte. Ora stiamo crescendo, penso e spero che il peggio sia alle spalle".

Alla Juve perché non è scattata la scintilla?

"Penso di aver iniziato bene la stagione poi l’allenatore ha fatto altre scelte e ho finito per giocare poco. Ma io sono uno che ha voglia di giocare sempre, di lì la decisione di andar via. Ma la Juve sta sempre nel mio cuore, una squadra a cui rimango legato, ho ancora un contratto, vediamo cosa accadrà".

Con Vanoli cosa è cambiato?

"Ho dato tutto in allenamento come persona e come calciatore. E appena ho avuto un'opportunità me la sono presa cercando di ripagare la fiducia del mister. Adesso devo continuare così perché la concorrenza è fortissima".