Fiorentina, Atta vede il rientro: Vanoli spera di convocarlo per Monza e ha un piano

La Fiorentina si prepara a ritrovare Arthur Atta, uno degli acquisti più importanti dell'ultimo mercato estivo. Il centrocampista francese, arrivato dall'Udinese per 26 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita, è fermo dal 20 settembre a causa di un sovraccarico funzionale dei muscoli addominali. Un'assenza pesante per la squadra di Paolo Vanoli, che finora ha potuto utilizzarlo soltanto per 126 minuti. La sosta per le nazionali potrebbe finalmente consentire al giocatore di completare il recupero.

Fiorentina, Atta verso il rientro: possibile convocazione contro il Monza

Come racconta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ha lavorato parzialmente con i compagni giovedì e venerdì, prima di svolgere una seduta personalizzata nella giornata di ieri. Un programma studiato per aumentare gradualmente i carichi ed evitare ricadute. L'obiettivo è tornare ad allenarsi regolarmente in gruppo da domani, con Vanoli che spera di poterlo convocare almeno per la trasferta di lunedì 23 novembre contro il Monza.

Atta può diventare l'uomo chiave della Fiorentina di Vanoli

Il francese rappresenta una risorsa preziosa per la sua duttilità: può giocare da mezzala, sulla trequarti oppure in una mediana a due. Fisicità, dinamismo e capacità d'inserimento sono caratteristiche che potrebbero aiutare Vanoli a trovare l'equilibrio finora mancato, soprattutto in fase difensiva. La Fiorentina ha già incassato 25 gol, dato che evidenzia le difficoltà della squadra. Atta, intanto, ha continuato a lavorare anche durante i giorni di riposo concessi ai compagni, determinato a recuperare il tempo perduto e a ripagare l'investimento effettuato dal club su indicazione di Fabio Paratici.