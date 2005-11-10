Fiorentina a lavoro dopo tre giorni di pausa: novità Atta, a parte Ndour e Pongracic

La Fiorentina è tornata a lavoro dopo i tre giorni di riposo concessi da Paolo Vanoli in seguito al pareggio maturato nell'ultimo impegno contro la Juventus. Nella giornata di oggi, i viola si sono ritrovati al Viola Park per riprendere gli allenamenti e dare ufficialmente il via alla preparazione in vista della prossima sfida di campionato. Nel mirino c'è la trasferta del Brianteo contro il Monza, appuntamento che attende la squadra gigliata dopo la sosta per le Nazionali.

Atta parzialmente in gruppo

Le indicazioni più incoraggianti per Paolo Vanoli, durante la seduta di lavoro in palestra del gruppo viola, sono arrivate da Arthur Atta. Il centrocampista francese, che negli ultimi giorni aveva proseguito il proprio percorso di recupero lavorando individualmente per smaltire l'infortunio che lo tiene lontano dal campo dallo scorso ottobre, ha svolto una parte dell'allenamento insieme al resto della squadra, un segnale positivo in vista del suo graduale rientro in gruppo.

Pongracic e Ndour out

Per il resto, Marin Pongracic prosegue il suo lavoro personalizzato di recupero dalla lesione mio-fasciale a carico del capo lungo del bicipite femorale della coscia destra. Anche Cher Ndour, rientrato alla base dopo aver risposto alla chiamata della Nazionale Under 21 per un problema alla caviglia ha lavorato a parte.