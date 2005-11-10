Il Bayern Monaco potrebbe mettere a segno un nuovo colpo da 100 milioni di euro per rinforzare la rosa in vista della finale di Champions League del 2028, che si disputerà proprio all'Allianz Arena? Interpellato su questa possibilità dopo lo storico ingaggio di Harry Kane nel 2023, Herbert Hainer ha preferito frenare gli entusiasmi.

Il presidente bavarese assicura infatti che il club non ha intenzione di spendere cifre folli con l'unico obiettivo di arrivare a giocarsi l'atto conclusivo davanti al proprio pubblico: "Raggiungere la finale di Champions League nel nostro stadio sarebbe la ciliegina sulla torta. Tuttavia, è certo che non investiremo milioni di euro unicamente per quel giorno, o per quella singola stagione", ha spiegato. Pur senza chiudere esplicitamente la porta a una nuova grande operazione di mercato, il numero uno del club insiste sulla necessità di mantenere una strategia finanziaria coerente, nonostante l'ambizione del Bayern resti quella di competere costantemente con le migliori squadre d'Europa.

Hainer ritiene in particolare che il Bayern Monaco debba compensare una disponibilità economica inferiore rispetto a quella di alcune rivali europee attraverso una politica di mercato più oculata: "Ci sono club in Europa che hanno semplicemente più denaro a disposizione. È per questo che dobbiamo essere più scaltri e più bravi degli altri", ha proseguito. Per illustrare questa filosofia, il presidente ha citato gli arrivi di Harry Kane, Michael Olise e Luis Díaz, tre operazioni particolarmente complesse da portare a termine ma che oggi considera dei veri e propri successi: "Ingaggiare questi tre giocatori ha rappresentato una sfida enorme, ma si sono rivelati tutti acquisti azzeccatissimi".