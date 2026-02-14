Catanzaro-Mantova, le formazioni ufficiali: Nuamah-Liberali dal 1° fra i giallorossi

Il tecnico del Catanzaro Aquilani sceglie la linea verde alle spalle del bomber Iemmello schierando Liberali (2007) e Nuamah (2005) sulla trequarti. Favasuli e D'Alessandro saranno i due esterni con Pontisso e Petriccione in mediana. Cassandro agirà da centrale di destra nella linea a tre davanti a Pigliacelli. Il Mantova di Modesto risponde con Mensah unica punta supportato da Ruocco e Marras. I nuovi Tiago Goncalves e Dembele saranno i due esterni di centrocampo. In difesa davanti a Bardi spazio a Meroni con Castellini e Maggioni. Queste le formazioni ufficiali:

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, D’Alessandro; Nuamah, Liberali; Iemmello. A disposizione: Marietta, Esteves, Bashi, Felippe Jack, Pompetti, Verrengia, Alesi, Rispoli, Koffi, Frosinini, Di Francesco, Buglio. Allenatore: Alberto Aquilani

Mantova (3-4-2-1): Bardi; Castellini, Meroni, Maggioni; Tiago Goncalves, Wieser, Trimboli, Dembelè; Ruocco, Marras; Mensah. A disposizione: Vukovic, Chrysopoulos, Mancuso, Muci, Radaelli, Ligue Junior, Bragantini, Paoletti, Benaissa, Buso, Kouda, Zuccon. Allenatore: Francesco Modesto