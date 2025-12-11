Parla il figlio di Commisso: "Come famiglia siamo fermamente al fianco della Fiorentina"
Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna de La Nazione dal papà, e presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è intervenuto anche il figlio Giuseppe per ribadire ancora una volta l'impegno da parte della famiglia nel club viola:
"Come famiglia - ha precisato - siamo fermamente al fianco di questa squadra e delle persone di cui ci fidiamo per guidare la Fiorentina, I giocatori non sono soli: hanno il nostro pieno supporto e la nostra fiducia Questo è un momento per rimanere uniti, concentrati e rispondere con il carattere e la determinazione che rappresentano club. Affronteremo la sfida insieme".
