Milan primo, Braida: "Pulisic mi ricorda Sheva. Maignan va blindato senza se e senza ma"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
Niccolò Righi
Oggi alle 10:45Serie A
Niccolò Righi

Intervistato da Tuttosport quest'oggi, l'ex direttore sportivo del Milan Ariedo Braida ha commentato il momento dei rossoneri, iniziando da un giudizio su Allegri: "E' un fuoriclasse della panchina e il vero valore aggiunto di questo Milan. Un allenatore concreto, ma dotato di grande carisma e autorevolezza. Ha riportato nel club quello che serve per arrivare in alto: la disciplina. Adesso il Milan a differenza dell’anno scorso è una squadra unita, dove tutti remano dalla stessa parte. E i risultati si vedono. D’altronde se Allegri ha sempre vinto in carriera, un motivo ci sarà. Lo farà ancora a lungo; perché ha creato la giusta alchimia e riesce sempre a trarre il meglio dai giocatori che ha. La cosa più importante per Max è la vittoria, il resto non conta. Non gli interessano i ghirigori o il giocar più o meno bene, ma bada al risultato, che alla fine è l’unica cosa che conta".

Il Milan può lottare per lo Scudetto?
"Mi sembra un campionato senza padroni. Se lo giocheranno con Inter e Napoli, che però a livello di rosa hanno qualcosa in più. Il Milan però non ha le coppe: se a gennaio la società completerà l’organico, colmando le attuali lacune e criticità vedi il ruolo della punta, credo che i rossoneri possano dire la loro fino alla fine".

Pulisic è il trascinatore.
"Un giocatore fantastico. Se ne parla poco, ma sono anni che l’americano fa la differenza ed è uno dei top player della Serie A. A volte mi ricorda Shevchenko nella capacità di determinare il risultato con una giocata e per la freddezza sotto porta".

Modric sarebbe stato bene anche nel suo Milan?
"Luka è un campione con la C maiuscola. Fa cose incredibili e a 40 anni corre ancora più di tanti ventenni. Ciò significa che è un professionista straordinario: il Milan deve goderselo il più a lungo possibile".

Come gestirebbe il rinnovo di Maignan?
"Maignan ha la calamita per come riesce ad arrivare sempre sulla palla. È magnetico, ha grande carisma nello spogliatoio e in campo fa la differenza. Se vuoi vincere dei trofei, va blindato al più presto. Un club con ambizioni importanti, i campioni devi tenerseli stretti senza se e senza ma, come ci diceva il presidente Berlusconi".

