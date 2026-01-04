Fiorentina-Cremonese 1-0, le pagelle: Kean risponde da campione, Fagioli factotum. Vardy fatica

Secondo successo di fila in casa per la Fiorentina, che batte in extremis la Cremonese grazie al gol di Kean. Al Franchi la partita valevole per la 18^ giornata di Serie A finisce con il risultato di 1-0

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA (di Niccolò Righi)

De Gea 6 - Partita da spettatore non pagante fino al 84’ quando è provvidenziale nel respingere un cross pericolosissimo di Vasquez leggermente sfiorato da Sanabria che poteva costare carissimo.

Dodo 6,5 - L’atteggiamento è quello giusto dei vecchi tempi: corre, slitta, dribbla, si sovrappone, guida i compagni. Non mancano gli errori, ma la sua resta comunque una prova positiva.

Pongracic 6,5 - Attua una pressione altissima su Bonazzoli che certe volte è molto efficace e altre lascia praterie all’attacco avversario. La sua resta comunque una partita più che positiva, con tanti recuperi sulle (poche) ripartenza dei lombardi.

Comuzzo 7 - Con Pongracic che spesso e volentieri si stacca fin oltre la metà campo fa una partita da ‘libero’ vecchio stile e fa sentire tutte le 18 primavere di differenza che ha con Vardy. Intervento super nella ripresa su un cross dello stesso numero 10 inglese per Bonazzoli.

Ranieri 6 - Bel cross in avvio che pesca sul secondo palo la testa di Parisi nell’azione della traversa. Schierato come terzino atipico, con compiti più di copertura, è prodigioso nel recuperare un contropiede dell’attacco grigiorosso e a chiudere su Vardy. Rischia però nella ripresa perdendo un pallone sanguinoso sui cui Comuzzo mette una pezza.

Dal 66’ Gosens 6 - Offre una spinta migliore di quanto fatto da Ranieri, provando subito una conclusione.

Ndour 5,5 - Fa valere la sua stazza fisica a fasi alterne, galleggiando tra la linea mediana e la trequarti. Non riesce sempre a riempire l’area negli spazi che Piccoli con il suo lavoro gli concede.

Dal 76’ Fortini 6,5 - Puntuale nel farsi trovare sul secondo palo in pieno di rigore per il colpo di testa che permette a Kean di trovare tre punti pesantissimi.

Fagioli 7 - Nel momento di buio della Fiorentina lui è la vera luce dei viola. Gioca con personalità, mettendo al sevizio della squadra tanta qualità ma non mancando nemmeno in quantità. Tante imbucate, tiri e anche diversi recuperi: gara totale per il regista gigliato.

Mandragora 6 - Primo tempo in cui prova a trascinare i suoi mettendosi in proprio e incitando continuamente i compagni, con una sana dose di leadership che non fa mai mancare alla causa. Più in ombra nella ripresa.

Dal 85’ Nicolussi Caviglia sv

Parisi 6,5 - Parte con la solita verve e va vicinissimo al gol già dopo pochi minuti, quando la traversa gli nega la gioia. Solita scheggia impazzita, cala leggermente nella ripresa.

Dal 66’ Solomon 6,5 - Al debutto con la maglia viola, prova a scardinare la difesa ermetica della Cremonese. Da un suoi cross nasce il vantaggio dei viola.

Gudmundsson 6 - Impiegato nel ruolo di esterno destro, il suo preferito anche in Nazionale, sembra tutt’altro giocatore. Molto più libero di inventare, ci prova qualche volta per Piccoli e Mandragora. Leggermente macchinoso nell’arrivare al tiro ma resta il motore della squadra.

Dal 85’ Kean 7,5 In settimana si è parlato molto della sua assenza e per questo Vanoli lo lascia quasi tutta la partita in panchina. Lui entra e risponde da campione, facendosi trovare pronto per tre punti pesantissimi.

Piccoli 6 - Il duello con Baschirotto è tra pesi massimi ma il centravanti non si fa impensierire dal mismatch con il granitico centrale veneto. Alla mezz’ora lamenta un rigore dubbio che La Penna prima convalida e poi gli toglie per fallo dello stesso Piccoli su Baschirotto. Tanto lavoro per la squadra, ma non riesce quasi mai ad essere pericoloso.

All. Vanoli 6 - Riparte da quello che ormai è l’undici titolare, con l’unica novità rappresentata da Piccoli per Kean. Nel primo tempo la sua squadra ingabbia la Cremonese nella sua metà campo senza riuscire a raccogliere quanto seminato. Nella ripresa la squadra cala e la sua gestione dei cambi lascia qualche perplessità. Alla fine la caparbietà della sua squadra viene premiata con un gol in pieno recupero che vale il secondo successo di fila al Franchi e l’aggancio in classifica a Pisa ed Hellas Verona.

LE PAGELLE DELLA CREMONESE (di Paolo Lora Lamia)

Audero 6 - Pur non dovendo fare eccessivamente gli straordinari, si fa quasi sempre trovare pronto. Nel recupero risponde presente al colpo di testa di Fortini, ma poi deve arrendersi al tapin da 3 punti di Kean.

Terracciano 6,5 - Nella sua zona imperversa soprattutto Gudmundsson, che contiene con continuità come gli altri avversari che si trova ad affrontare.

Baschirotto 6,5 - Si riprende dopo aver visto le streghe contro Hojlund. Duello faticoso in avvio con Piccoli, a cui poi prende le misure emergendo alla grande nella ripresa.

Folino 5,5 - Chance dal primo minuto vista l'indisponibilità di Bianchetti. Prestazione abbastanza ordinata per il numero 55, che però si perde Fortini nell'azione che risolve il match.

Barbieri 6 - Tra i pochi nella formazione grigiorossa che si fanno vedere anche nella metà campo avversaria. Pericoloso in una circostanza nella ripresa.

Payero 6 - Nella battaglia agonistica andata in scena al Franchi, emerge con diversi recuperi che permettono di arginare le avanzate viola. Meglio nel primo tempo. Dal 76' Zerbin 6 - Buon impatto dell'ex Napoli, tra colo che ci provano maggiormente nel finale.

Bondo 5 - Paga l'ammonizione precoce in un match all'insegna del nervosismo, ma anche un avvio decisamente sottotono in mezzo al campo. Dal 29' Grassi 6,5 - Molto meglio rispetto al compagno, risultando una diga che aiuta e non poco il terzetto arretrato della Cremo.

Vandeputte 5,5 - Di solito riesce a dare ordine e qualità alla manovra della Cremo, mentre oggi appare appannato in questo senso e in generale poco impattante. Dal 59' Vazquez 6- Conferisce maggiore precisione alle azioni della sua squadra, sfiorando anche il gol con una punizione velenosa.

Pezzella 5,5 - Dovendo fronteggiare una catena destra viola molto intraprendente, con Dodò e Parisi che spingono quasi senza sosta, pensa quasi solo a difendere e lo fa con alterne fortune.

Vardy 5 - Tra i più in ombra nell'undici di Nicola. Oltre a non essere mai pericoloso, fatica anche ad incidere a livello di movimenti per la squadra. Dal 76' Moumbagna 5,5 - Tra i subentrati è probabilmente quello che riesce meno ad incidere sulla gara.

Bonazzoli 5 - Pomeriggio non facile visti i pochi palloni che arrivano negli ultimi metri, ma anche lui ci mette del suo risultando spesso impreciso nelle giocate. Dal 76' Sanabria - Ha una chance nel finale, riuscendo solo a sfiorare la palla su punizione di Vazquez e trovando la prodigiosa risposta di De Gea.

Davide Nicola 5,5 - Beffa finale per la sua Cremonese, al termine di una partita in cui però aveva fatto poco o nulla per vincere. 1 punto nelle ultime 4 gare: classifica tranquilla, ma serve un'inversione di rotta.