Fiorentina-Cremonese, le formazioni ufficiali: c'è Piccoli davanti, Kean va in panchina
È tutto pronto al Franchi per il fischio di inizio della sfida tra Fiorentina e Cremonese, gara in programma a partire dalle ore 15:00 e valida per il 18º turno del campionato di Serie A. Queste le formazioni ufficiali diramate poco fa dalle due squadre:
FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Ndour, Mandragora, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Piccoli.
A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Sohm, Nicolussi Caviglia, Marì, Solomon, Kean, Gosens, Kospo, Viti, Fortini, Kouadio, Kouame.
Allenatore: Paolo Vanoli
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli.
A disposizione: Silvestri, Sava, Ceccherini, Faye, Zerbin, Bianchetti, Valoti, Floriani Mussolini, Grassi, Lordkipanidze, Johnsen, Moumbagna, Vazquez, Sanabria.
Allenatore: Davide Nicola.