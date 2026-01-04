Fiorentina, De Gea e la fascia di capitano: "Sono tra i più esperti, devo dare l'esempio"

Il portiere della Fiorentina David De Gea ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Cremonese vinto 1-0 e valido per la 18^ giornata di Serie A.

Dove nasce questa vittoria e più in generale la Fiorentina che abbiamo visto dall'Udinese in avanti?

"Prima abbiamo giocato abbastanza bene e avremmo meritato di più. Oggi la squadra voleva vincere la partita e alla fine, quando si lavora, si fa gol anche all'ultimo minuto. 3 punti e tutti siamo felicissimi".

Le fondamenta ci sono?

"Sicuro, tutti si allenano a mille e col mister e lo staff stiamo lavorando tanto. Quando ci sono situazioni difficili si gioca con un po' più di pressione, è normale. La squadra lavora tanto e per me meritiamo tanto la vittoria di oggi. Il campionato è lungo, dobbiamo fare punti partita per partita tutti insieme".

Cosa rappresenta per te la fascia di capitano?

"Sono un po' abituato già a queste situazioni, sono uno dei giocatori con più esperienza e devo dare un po' di calma e l'esempio. Sono sempre lì per aiutare la squadra, dobbiamo dare di più tutti: la strada è lunga, ma tutti insieme ce la facciamo".