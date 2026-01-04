Fiorentina, Dzeko va in tribuna per un problema ad un piede. Prima convocazione per Solomon
Non ci sarà, nemmeno in panchina, Edin Dzeko. Il centravanti della Fiorentina non compare neanche nelle distinte per la gara contro la Cremonese, gara in programma alle 15:00 al Franchi e valida per la 18^ giornata di Serie A.
Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il centravanti bosniaco ha subito una botta al piede nella rifinitura di ieri e oggi si accomoderà in tribuna. Ricordiamo come Dzeko sia per altro al centro di diverse voci di mercato che lo danno già in uscita da Firenze, nonostante sia arrivato soltanto pochi mesi fa.
Panchina, invece, per Moise Kean, rientrato ieri a Firenze dopo essere stato lontano da Firenze per cinque giorni a causa di motivi familiari, così come va in panchina Tommaso Martinelli, giovane portiere classe 2006 ad un passo dal trasferimento in prestito alla Sampdoria. Infine, si accomoda in panchina anche il primo acquisto di questa sessione invernale dei viola Manor Solomon, esterno d’attacco israeliano arrivato dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.