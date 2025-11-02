Fiorentina, è già toto-nome per il post Pradè. Genoa, piacciono 4 profili: le top news delle 13

Il primo scossone è arrivato ancor prima dei novanta minuti decisivi di oggi contro il Lecce perché Daniele Pradè non è più il direttore sportivo della Fiorentina. La notizia di è di ieri e ha scosso l’ambiente viola, con l’ex ds che in mattinata ha rassegnato le proprie dimissioni al termine di un altro episodio di proteste accaduto nella notte tra il 31 ottobre e l’1 novembre quando Firenze è stata tappezzata di striscioni in contrapposizione all’operato di società, allenatore e giocatori. La decisione, dunque, questa è volta è stata ferma e irremovibile, scrive La Gazzetta dello Sport, nessun passo indietro come c’è stato nei mesi precedenti anche grazie alla fiducia sempre costante manifestata al proprio dirigente dal Presidente Rocco Commisso. E adesso chi prenderà il posto alla scrivania lasciata vuota da Pradè? In un primo momento sarà il direttore tecnico Roberto Goretti a fare le veci dell’ex ds ma si dovrebbe trattare di un ruolo provvisorio. Tra i papabili candidati la rosea fa i nomi di Cristiano Giuntoli e Gianluca Petrachi, liberi dopo le esperienze con Juventus e Salernitana. Solo ipotesi per adesso, scrive il quotidiano, con la scelta definitiva che si avrà non prima della prossima settimana.

Nel corso del mercato invernale 2024, Tommaso Guercio ha fatto una scelta non comune: dalla Primavera dell'Inter il classe 2005 si è trasferito allo Slask Wroclaw in Polonia. Non tutti sanno che è originario proprio della Polonia (da parte della madre), dove è tenuto in considerazione nelle convocazioni dell'Under 21. Intervenuto a TuttoMercatoWeb.com Guercio ha raccontato alcuni passaggi del suo percorso fatto fin qui, con uno sguardo al passato ed uno al futuro. (QUI l’intervista)

È davvero finita l’avventura di Patrick Vieira al Genoa. Dopo giorni di incertezze e confronti interni, il tecnico francese ha deciso di farsi da parte nella notte di venerdì, rinunciando alla panchina proprio alla vigilia della delicata sfida contro il Sassuolo. Per guidare la squadra in trasferta al Mapei Stadium, la società rossoblù ha affidato temporaneamente la guida della squadra a Roberto Murgita e Mimmo Criscito, due figure profondamente legate ai colori rossoblù. Murgita, storico collaboratore tecnico con lunga militanza a Pegli, e Criscito, ex capitano e simbolo del club, guideranno il gruppo in attesa che venga individuato il nuovo allenatore. Entrambi conoscono bene l’ambiente e avranno il compito di ricompattare lo spogliatoio dopo il difficile avvio di stagione, il peggiore per il Genoa in Serie A con soli tre punti raccolti in nove giornate. Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, tuttavia, sul fronte dei sostituti, il nuovo direttore sportivo Diego Lopez, fresco di nomina al posto di Ottolini e chiamato a dare un segnale forte, sta valutando diversi profili. Tra i nomi circolati figurano quelli di Daniele De Rossi, Paolo Vanoli, Luca Gotti e Raffaele Palladino, ma non è esclusa la pista straniera, che potrebbe emergere come opzione prioritaria nei prossimi giorni.