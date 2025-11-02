Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Il Verona presenta il progetto ‘Casa Insieme a Voi’. Zanzi: "Attenti alla città oltre che al campo"

Il Verona presenta il progetto ‘Casa Insieme a Voi’. Zanzi: "Attenti alla città oltre che al campo"TUTTO mercato WEB
Daniele Najjar
Oggi alle 11:38Serie A
Daniele Najjar

Manca poco al calcio d'inizio di Verona-Inter. Il club gialloblu questa mattina allo stadio Bentegodi ha presentato la nuova iniziativa che l’Hellas Verona Foundation, insieme al Club gialloblù, seguirà per questa stagione sportiva.

Da oggi HV Foundation ha deciso di intraprendere un nuovo percorso e di sposare un progetto con la Caritas Diocesana Veronese, una realtà che da anni si impegna a dare ospitalità e supporto a numerose famiglie in difficoltà.

L’obiettivo che Hellas Verona e Caritas hanno per i prossimi mesi, come spiegato durante la presentazione del progetto da Don Matteo Malosto, Direttore della Caritas Diocesana Veronese, e Irene Toniolo, Responsabile del volontariato giovanile di Caritas Diocesana Veronese, è quello di recuperare in Lungadige Matteotti uno spazio per una nuova Casa di accoglienza che ospiterà 10 giovani donne in difficoltà, vittime di violenza, ammalate e senza casa, lavoratrici precarie, studentesse in condizioni di povertà economica.

Questo spazio, una volta ultimato, riaprirà le porte per queste giovani donne e verrà inaugurata con un nome iconico e dal profondo significato: si chiamerà CASA INSIEME A VOI, per ricordare che questo sarà possibile grazie al lavoro di tante persone, che hanno lavorato INSIEME e portato a termine grazie al contributo di tutti, in primis a quello deitifosi gialloblù e non solo.

Per rendere operativa la casa saranno necessari interventi di riammodernamento, arredo e allestimento degli spazi di cohousing. Caritas garantirà il percorso di accompagnamento all’abitare attraverso un’equipe educativa.

Sarà un altro viaggio lungo, intenso e appassionante da condividere tutti insieme.

Il 15% delle 3.778 famiglie che si sono rivolte a Caritas Diocesana Veronese nel 2024 è in emergenza abitativa. Negli ultimi due anni, le domande di ospitalità sono cresciute in modo rilevante, a causa dell’aumento degli affitti, del lavoro precario e dell’incremento dei casi di violenza di genere nel contesto locale.

Da quando è stata inaugurata, dal 2022, la fondazione dell’Hellas Verona ha portato a termine diversi progetti di solidarietà e ancora oggi è impegnata ad aiutare e sostenere molte associazioni che operano a Verona e provincia.

Per chi volesse approfondire tutti i progetti sin qui realizzati e ancora in corso, è possibile visitare la pagina del sito HELLAS VERONA FOUNDATION.

Queste le dichiarazioni del Mons. Domenico Pompili, Vescovo e Presidente della Caritas Diocesana Veronese, intervenuto durante la presentazione dell’iniziativa: "In questi tempi di femminicidi ricorrenti, tra cui il più recente proprio qui a Verona, poter immaginare una casa ospitale per donne fragili e comunque esposte è un segnale di speranza per il quale ringraziamo una realtà come Hellas Verona Foundation che ha deciso di investire su questa forma di attenzione alla questione femminile".

Alle Parole del Mons. Pompili sono seguite quelle del Presidente Esecutivo dell’Hellas Verona Italo Zanzi: "Desidero innanzitutto ringraziare il Vescovo e tutta la squadra della Caritas per il loro prezioso supporto e per la collaborazione. Come ho avuto modo di dire più volte, nel calcio l’attenzione è spesso rivolta al campo, ma in realtà la cosa più importante che possiamo fare è essere vicini alle persone della nostra città. Per noi, questo rappresenta un grande onore. Voglio inoltre ringraziare chi ogni giorno lavora per la Fondazione: da tanti anni, grazie all’impegno e alla dedizione di Simona Gioè, Antonella Benedetti e ora Dirk Swaneveld, portiamo avanti un percorso che è davvero un lavoro di cuore e di squadra. Desidero concludere con una riflessione: in questa iniziativa ci siamo noi come Hellas Verona, c’è la Caritas, e un gruppo di lavoro unito e appassionato, ma soprattutto c’è l’intera città e i nostri tifosi. Questa è una grande opportunità per fare davvero qualcosa di speciale, e per offrire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno".

Durante la conferenza ha preso la parola anche il Presidente di Hellas Verona Foundation, Dirk Swaneveld: "In qualità di Presidente dell'Hellas Verona Foundation, sono profondamente orgoglioso di essere parte di questa iniziativa che darà vita a uno spazio dedicato all’accoglienza delle donne che hanno bisogno di dignità, sicurezza e della speranza di un nuovo inizio. Abbiamo scelto di chiamarlo Casa Insieme a Voi: una casa che costruiremo insieme, grazie alla collaborazione tra Caritas Verona, Hellas Verona e, soprattutto, con il sostegno dei nostri tifosi e dell’intera comunità veronese. È per me un onore rappresentare la Fondazione in questo percorso, che attraverso progetti concreti continuerà a unire la comunità nel segno dello sport, della solidarietà e delle nostre radici".

A chiudere il ciclo di interventi è stata la CFO dell’Hellas Verona e consigliera di HV Foundation Simona Gioè: “Per noi, come Hellas Verona e Hellas Verona Foundation, è di fondamentale importanza prendere parte a iniziative di questo tipo. La nostra presenza oggi, 2 novembre, assume anche un forte valore simbolico, poiché ci troviamo nel mese dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, un tema che ci sta particolarmente a cuore. Dal 2022, la Fondazione si impegna attivamente a supportare le donne vittime di violenza, attraverso diverse azioni concrete. Il progetto che presentiamo oggi rappresenta quindi solo uno dei tanti strumenti concreti con cui la Fondazione intende rafforzare il proprio impegno. È un segno evidente della nostra volontà di promuovere la prevenzione, la consapevolezza e l’educazione su un tema che, purtroppo, riguarda ancora troppe donne.”.

Articoli correlati
Un lampo di Giovane riprende l'Inter, poi palo di Orban: al 45' è 1-1 a Verona Un lampo di Giovane riprende l'Inter, poi palo di Orban: al 45' è 1-1 a Verona
Giovane buca Sommer: il Verona pareggia contro l'Inter al Bentegodi Giovane buca Sommer: il Verona pareggia contro l'Inter al Bentegodi
Eurogol di Zielinski: l'Inter la sblocca al 16' a Verona Eurogol di Zielinski: l'Inter la sblocca al 16' a Verona
Altre notizie Serie A
Vaciago: "Evidente il furore con il quale la Juventus di Spalletti ha aggredito la... Vaciago: "Evidente il furore con il quale la Juventus di Spalletti ha aggredito la Cremonese"
Un lampo di Giovane riprende l'Inter, poi palo di Orban: al 45' è 1-1 a Verona Un lampo di Giovane riprende l'Inter, poi palo di Orban: al 45' è 1-1 a Verona
Milan-Roma, Dicara: "Gasperini era un allenatore nato. Allegri genio e sregolatezza"... Milan-Roma, Dicara: "Gasperini era un allenatore nato. Allegri genio e sregolatezza"
Giovane buca Sommer: il Verona pareggia contro l'Inter al Bentegodi Giovane buca Sommer: il Verona pareggia contro l'Inter al Bentegodi
Milan, lo scambio tra Gimenez e Dovbyk non è tramontato. E Tare osserva anche in... Milan, lo scambio tra Gimenez e Dovbyk non è tramontato. E Tare osserva anche in Francia
Criscito: "Non c'è tempo per le emozioni. La maglia del Genoa va onorata" Live TMWCriscito: "Non c'è tempo per le emozioni. La maglia del Genoa va onorata"
Murgita: "A Reggio per fare una gara da Genoa. Alla squadra ho chiesto una reazione"... Live TMWMurgita: "A Reggio per fare una gara da Genoa. Alla squadra ho chiesto una reazione"
Fiorentina, è già toto-nome per il post Pradè. Genoa, piacciono 4 profili: le top... Fiorentina, è già toto-nome per il post Pradè. Genoa, piacciono 4 profili: le top news delle 13
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
1 Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con Nkunku
2 Serie A, 10^ giornata LIVE: Roma con Soulè e Dybala dal 1', fuori Dovbyk
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
5 Hellas Verona-Inter, le probabili formazioni: Bonny favorito su Pio Esposito
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Le ultime su Milan-Roma, ma anche le scelte di Chivu e Pioli: le probabili del 10° turno di A
Immagine top news n.1 La Juve vince ma non convince, intanto risale. Spalletti: "Potenzialità da tutte le parti"
Immagine top news n.2 Napoli, i fattori Milinkovic e Maradona non bastano. Como da big, ma che maledizione i rigori
Immagine top news n.3 La prima "Spallettata" di Luciano: Koopmeiners sulle orme di Totti falso 9 e Brozovic regista
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: Spalletti si presenta alla Juve agganciando le due milanesi
Immagine top news n.5 Conte ha (ri)perso la calma: le scintille con Fabregas raccontano il momento delicato del Napoli
Immagine top news n.6 La prima Juventus di Luciano Spalletti: è 4-3-1-2, con Koopmeiners a fare la mezzala
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: Napoli ora in vetta da solo, ma la Roma domani può superarlo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.2 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.4 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Sarri non dice mai nulla di costruttivo. Parla solo di sé stesso, mai..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, l'omaggio a Proietti: "Nato e scomparso lo stesso giorno, unico anche in questo"
Immagine news Serie A n.2 Vaciago: "Evidente il furore con il quale la Juventus di Spalletti ha aggredito la Cremonese"
Immagine news Serie A n.3 Un lampo di Giovane riprende l'Inter, poi palo di Orban: al 45' è 1-1 a Verona
Immagine news Serie A n.4 Milan-Roma, Dicara: "Gasperini era un allenatore nato. Allegri genio e sregolatezza"
Immagine news Serie A n.5 Giovane buca Sommer: il Verona pareggia contro l'Inter al Bentegodi
Immagine news Serie A n.6 Milan, lo scambio tra Gimenez e Dovbyk non è tramontato. E Tare osserva anche in Francia
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Bortolussi: "Durissima contro il Sudtirol. Un punto che vale oro"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Sebastiani sbotta dopo Palermo: "Non voglio fare queste figure del c****"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Pierozzi: "Da esterno mi trovo bene ma per Inzaghi gioco in qualsiasi posizione"
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, Novakovich: "Perdere fa male perché potevamo sicuramente fare molto di più"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Insigne: "Vado avanti per la mia strada. Sono venuto qui per dare il massimo"
Immagine news Serie B n.6 Il Tir che trascina l'Entella: record di reti stagionali e 7 punti grazie ai centri di Tiritiello
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 12ª giornata: Forlì avanti a Livorno. Reti bianche in Triestina-Union Brescia
Immagine news Serie C n.2 Casarano, Di Bari: "Il nostro è un percorso. La gente vuole sempre qualcosa in più..."
Immagine news Serie C n.3 Pergolettese, Curioni: "Bisogna rimanere lucidi nonostante l'amarezza del gol subito nel finale
Immagine news Serie C n.4 Rimini, D'Alesio: "A livello societario succede sempre qualcosa, ma non sia un alibi"
Immagine news Serie C n.5 Team Altamura, Mangia: "Florio meritava il gol, ma sono contento della prestazione di tutti"
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, Gallo avverte: "Tutte le partite sono trappole. Dobbiamo fare la nostra partita"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 4ª giornata: Roma avanti al 45' sull'Inter: decide Pandini
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, continua la quarta giornata: oggi puntati su Roma-Inter
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, il Como piega il Genoa: decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, Como avanti 2-0 sul Genoa: al 45' decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 4-2. Rossonere agganciano le capitoline
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 3-1 al 45'. Doppietta di Van Dooren
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…