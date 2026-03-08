Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fiorentina e Parma fanno vincere la noia, sale l'attesa per Milan-Inter. Le top news delle 18

Fiorentina e Parma fanno vincere la noia, sale l'attesa per Milan-Inter. Le top news delle 18TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Luca Bargellini
Oggi alle 18:08Serie A
Luca Bargellini

Pomeriggio movimentato per la Serie A, soprattutto per quanto riguarda la lotta per non retrocedere.

Dopo il successo del Lecce nello scontro diretto contro la Cremonese nei due match delle 15 l'Hellas Verona ha dato segnali importanti di vita andando a vincere, in rimonta sul campo del Bologna, mentre al 'Franchi' di Firenze Fiorentina e Parma decidono di non farsi male, chiudendo sullo 0-0 una partita dove l'unica vincitrice è la noia.

Adesso l'attenzione, però, si sposta sul match del 'Ferraris' fra Genoa e Roma, importante per la lotta Champions League dei capitolini, ma soprattutto sul derby di Milan fra Milan e Inter in programma questa sera alle 20:45. Una sfida a cui entrambe le squadre arrivano con diverse defezioni: Gabbia, Gimenez e Loftus-Cheek fra i rossoneri e il tandem Lautar-Thuram fra i nerazzurri.

Per quanto riguarda, infine, le altre formazioni arrivano buone notizie per la Juventus che nel primo allenamento post Pisa (toscani schiantati ieri 4-0) ritrova in gruppo sia Arkadiusz Milik che Dusan Vlahovic. Subito in campo anche l'Atalanta in vista dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco: scarico per chi è stato utilizzato con un buon minutaggio contro l’Udinese, allenamento completo per tutti gli altri, eccezion fatta per Éderson (lavoro individuale in campo), De Ketelaere (lavoro individuale in campo⁠); Scalvini (lavoro individuale) e Raspadori (lavoro individuale).

Articoli correlati
Ligue 1, il Lille senza Giroud frena. Volo del Rennes: 4-0 al Nizza e 5° posto Ligue 1, il Lille senza Giroud frena. Volo del Rennes: 4-0 al Nizza e 5° posto
Inter, Chivu: "Non guardiamo la classifica. Dobbiamo essere pronti, vogliamo vincere"... Inter, Chivu: "Non guardiamo la classifica. Dobbiamo essere pronti, vogliamo vincere"
Allegri in vantaggio contro l'Inter, Chivu alla ricerca della prima gioia nel derby... Allegri in vantaggio contro l'Inter, Chivu alla ricerca della prima gioia nel derby
Altre notizie Serie A
Anche l'Hellas Verona espugna Bologna: 7° ko interno dei rossoblù nelle ultime 9... Anche l'Hellas Verona espugna Bologna: 7° ko interno dei rossoblù nelle ultime 9 partite
Verona, Bowie: "Sono pagato per questo, spero di essere chiamato dalla Scozia" Verona, Bowie: "Sono pagato per questo, spero di essere chiamato dalla Scozia"
La Roma risponde subito: colpo di testa di N’Dicka e Bijlow beffato. Con il Genoa... La Roma risponde subito: colpo di testa di N’Dicka e Bijlow beffato. Con il Genoa è 1-1
Genoa avanti di rigore: la sblocca Messias dagli undici metri, 1-0 sulla Roma Genoa avanti di rigore: la sblocca Messias dagli undici metri, 1-0 sulla Roma
Juventus, Boga segna ancora e il riscatto si avvicina: al Nizza andranno 4,8 milioni... Juventus, Boga segna ancora e il riscatto si avvicina: al Nizza andranno 4,8 milioni di euro
Lecce, Sticchi Damiani: "Rigore non dato alla Cremonese? Nessun fallo. Contatto non... Lecce, Sticchi Damiani: "Rigore non dato alla Cremonese? Nessun fallo. Contatto non esiste"
Inter, Chivu: "Non guardiamo la classifica. Dobbiamo essere pronti, vogliamo vincere"... Inter, Chivu: "Non guardiamo la classifica. Dobbiamo essere pronti, vogliamo vincere"
Meglio il Genoa rispetto alla Roma al "Ferraris": il punteggio non si sblocca, 0-0... Meglio il Genoa rispetto alla Roma al "Ferraris": il punteggio non si sblocca, 0-0 all'intervallo
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Le più lette
1 8 marzo 2006, Figo viene deferito per le parole su Moggi. Dopo mesi: "Visto che avevo ragione?"
2 Milan-Inter, le probabili formazioni: in attacco è Pulisic-Leao contro Bonny-Pio Esposito
3 Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
4 Genoa-Roma, le probabili formazioni: Pisilli confermato, Rensch prende il posto di Wesley
5 Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni: Isaksen in vantaggio su Cancellieri a destra
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Inter perde anche Thuram: il francese non è stato convocato per il derby contro il Milan
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Immagine top news n.2 Massara: "L'infortunio non incide sul rinnovo di Dybala. Venturino ha avuto un grande impatto"
Immagine top news n.3 Genovese, genoano, nel "suo" stadio: emozioni al debutto dal 1' di Venturino con la Roma
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: il Verona riaccende il sogno salvezza, Fiorentina quartultima
Immagine top news n.5 Da 0-0 a 1-2 in 8 minuti: il Verona espugna Bologna e trova la sua prima vittoria del 2026
Immagine top news n.6 Fiorentina e Parma si accontentano di un punto: è uno 0-0 senza emozioni quello del Franchi
Immagine top news n.7 Juventus, buone notizie all'indomani del 4-0 col Pisa: Vlahovic e Milik si allenano in gruppo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.2 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.3 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.4 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Verona, Bowie: "Sono pagato per questo, spero di essere chiamato dalla Scozia"
Immagine news Serie A n.2 La Roma risponde subito: colpo di testa di N’Dicka e Bijlow beffato. Con il Genoa è 1-1
Immagine news Serie A n.3 Genoa avanti di rigore: la sblocca Messias dagli undici metri, 1-0 sulla Roma
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Boga segna ancora e il riscatto si avvicina: al Nizza andranno 4,8 milioni di euro
Immagine news Serie A n.5 Lecce, Sticchi Damiani: "Rigore non dato alla Cremonese? Nessun fallo. Contatto non esiste"
Immagine news Serie A n.6 Inter, Chivu: "Non guardiamo la classifica. Dobbiamo essere pronti, vogliamo vincere"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Spezia-Monza fino a Pescara-Bari, tutte le formazioni del turno di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Empoli, Dionisi: "Quando hai paura di prendere gol, lo prendi. Primo gol loro assurdo"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, le formazioni ufficiali di Pescara-Bari: le scelte di Gorgone e Longo
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro, Aquilani: "La squadra è matura. Pittarello? Mi prendo un bel merito"
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Lovisa: "Giusto che ci metta la faccia io. Così non si arriva alla salvezza"
Immagine news Serie B n.6 Empoli, quando esci dal tunnel? I toscani sono senza vittorie da dieci giornate
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Juventus NG, Brambilla: "Pagati i primi dieci minuti. Prestazione buona, ma è mancato il gol"
Immagine news Serie C n.2 Latina, Volpe: "Mancata la cattiveria che ha messo in campo la Salernitana"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, i risultati al 45': Benevento corsaro a Sorrento, 0-0 a Guidonia e Foggia
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Cosmi: "Orgoglioso di allenare a Salerno, qui il tifo determina davvero"
Immagine news Serie C n.5 Alcione, nella 'Giornata internazionale della donna' annunciata la formazione femminile
Immagine news Serie C n.6 Cosenza in forma strepitosa. Sei vittorie nelle ultime otto. E il secondo posto...
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Milan Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto?
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Genoa-Roma, De Rossi farà lo sgambetto ai giallorossi?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia F., Soncin: "Soddisfatto dello spirito, vogliamo giocarci le nostre chance per il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile beffata nella ripresa, contro la Danimarca finisce 1-1
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia Femminile in vantaggio contro la Danimarca al 45': decide un gol di Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia-Danimarca, le formazioni: Soncin cambia modulo e lancia Piemonte-Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.6 Girelli sull'addio alla Juventus: "Negli USA per crescere. Avevo bisogno di mettermi in discussione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”