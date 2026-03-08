Fiorentina e Parma fanno vincere la noia, sale l'attesa per Milan-Inter. Le top news delle 18

Pomeriggio movimentato per la Serie A, soprattutto per quanto riguarda la lotta per non retrocedere.

Dopo il successo del Lecce nello scontro diretto contro la Cremonese nei due match delle 15 l'Hellas Verona ha dato segnali importanti di vita andando a vincere, in rimonta sul campo del Bologna, mentre al 'Franchi' di Firenze Fiorentina e Parma decidono di non farsi male, chiudendo sullo 0-0 una partita dove l'unica vincitrice è la noia.

Adesso l'attenzione, però, si sposta sul match del 'Ferraris' fra Genoa e Roma, importante per la lotta Champions League dei capitolini, ma soprattutto sul derby di Milan fra Milan e Inter in programma questa sera alle 20:45. Una sfida a cui entrambe le squadre arrivano con diverse defezioni: Gabbia, Gimenez e Loftus-Cheek fra i rossoneri e il tandem Lautar-Thuram fra i nerazzurri.

Per quanto riguarda, infine, le altre formazioni arrivano buone notizie per la Juventus che nel primo allenamento post Pisa (toscani schiantati ieri 4-0) ritrova in gruppo sia Arkadiusz Milik che Dusan Vlahovic. Subito in campo anche l'Atalanta in vista dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco: scarico per chi è stato utilizzato con un buon minutaggio contro l’Udinese, allenamento completo per tutti gli altri, eccezion fatta per Éderson (lavoro individuale in campo), De Ketelaere (lavoro individuale in campo⁠); Scalvini (lavoro individuale) e Raspadori (lavoro individuale).