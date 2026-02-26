Conference League, risultati e qualificate: avanti AZ, Crystal Palace, Sigma e Lech Poznan
AZ Alkmaar, Crystal Palace, Sigma Olomuc e Lech Poznan: ecco le quattro qualificate agli ottavi di finale di Conference League, per quanto riguarda le partite del ritorno del playoff disputate dalle ore 21. Di seguito i risultati e i marcatori:
I risultati di Conference League
AZ Alkmaar-Noah 4-0 (50' Daal, 39' e 54' Mijnans, 91' Jensen) 4-1 finale
Crystal Palace-Zrinjski 2-0 (36' Lacroix, 93' Guessand) 3-1 finale
Losanna-Sigma Olomuc 1-2 (22' Sip, 35' Janneh, 44' Rusek) 2-3 finale
Lech Poznan-KuPS 1-0 (65' Rodriguez) 3-0 finale
Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
Dalle lacrime juventine al sorriso della Dea: le rimonte sfiorate o compiute della settimana europea
Dalle lacrime juventine al sorriso della Dea: le rimonte sfiorate o compiute della settimana europea
Jagiellonia, Siemieniec elogia il talento di Mazurek: "Tripletta incredibile, grande notizia per la Polonia"
