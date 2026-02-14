Fiorentina, Fagioli: "Grande partita a livello difensivo. Nico Paz uno dei più forti in Serie A"

Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, autore del gol del vantaggio nella sfida vinta dai viola contro il Como oggi pomeriggio, ha parlato ai canali ufficiali del club gigliato, queste le sue parole a partire dalla prestazione della squadra: "L'importante è la vittoria di squadra, le prestazioni singole portano alla vittoria collettiva. Siamo venuti a Como comportandoci da squadra umile sapendo d affrontare una grande squadra. Abbiamo portato a casa un successo fondamentale facendo quello che il mister ci aveva chiesto in settimana".

Avete fatto anche quello che ha chiesto Paratici, la testa nel carrarmato fino al prossimo 24 maggio per raggiungere la salvezza.

"Certo, questo è l'obiettivo. Siamo in questa situazione di classifica, uscirne non è scontato e non si può fare velocemente, ma facendo queste partite, da squadra, possiamo arrivarci".

Aveva di fronte Da Cunha e Perrone, ma ha fatto una grandissima gara, oltre al gol.

"L'obiettivo era fare bene, loro due sono grandissimi giocatori ma avevo anche il compito di tenere Nico Paz, uno dei giocatori più forti del campionato. Gli auguro il meglio per la sua carriera. Oggi abbiamo fatto tutti una grande partita a livello difensivo".

Tre punti che serviranno anche per preparare al meglio le prossime partite.

"Certo, adesso abbiamo una partita fondamentale in Polonia e pensiamo alla Conference ma poi penseremo subito al Pisa per la gara di lunedì prossimo".