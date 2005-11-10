La Lazio sfida i maltesi del Mgarr United FC: amichevole organizzata per domani alle 11
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Simone Lorini
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Oggi alle 10:33Serie A
autore Simone Lorini
13.11.2026 10:33Serie A
Il club biancoceleste ha pubblicato sul proprio sito ufficiale una novità che riguarda il prossimo weekend, senza gare ufficiali
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Nuovo impegno amichevole per la Lazio, che l'ha comunicato sul proprio sito ufficiale: "La S.S. Lazio comunica che domani, sabato 14 novembre, alle ore 11:00 è in programma un’amichevole tra i biancocelesti e la squadra maltese Mgarr United FC. La gara verrà disputata a porte chiuse presso il campo centrale del Training Center S.S. Lazio.
La sfida sarà trasmessa in esclusiva su Lazio Style TV, YouTube, X, l'app ufficiale biancoceleste e in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, così come la radiocronaca su Lazio Style Radio, anche 89.3 FM".
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