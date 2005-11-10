Roma, anche Arroyo e Lino sono nella lista degli esterni: il punto

Endrick ma non solo. La Roma tiene molti tavoli aperti per gennaio anche se il brasiliano rimane chiaramente il principale obiettivo. I giallorossi ci lavorano da questa estate e nonostante il Real Madrid continui a ribadire che non partirà nella sessione invernale, i segnali di radiomercato vanno in un’altra direzione. Ed è per questo che il direttore sportivo Tony D’Amico tiene vivi i contatti con l’entourage del giocatore. L’operazione sarebbe molto costosa ma la Roma ha messo in preventivo anche questo, sapendo che il suo arrivo potrebbe dare la spinta decisiva per lottare fino in fondo per lo scudetto. Esistono però le alternative e allora facciamo il punto della situazione. L’ultimo nome che è entrato nell’agenda è Keny Arroyo, esterno offensivo ecuadoriano, classe 2006, attualmente in forza al Cruzeiro, che nel 2025 lo ha acquistato dal Besiktas. Ha un contratto fino al 31 dicembre 2029, una clausola rescissoria altissima ma con un’offerta da 45 milioni potrebbe anche partire. Un altro profilo che piace e non poco è l’ex Atletico Madrid Samuel Lino, che gioca nel Flamengo.

Anche questa un’operazione molto costosa. La Roma stava pensando ad un’offerta da 25 milioni di euro ma il club brasiliano su queste basi non intende trattare. Ovviamente tra i profili monitorati rimane Kvernadze del Frosinone protagonista di un grande avvio di stagione. Nel suo contratto c’è una clausola di rescissione di 4 milioni valida per l’estate. La Roma però ha bisogno subito di un rinforzo e quindi sta valutando se fare una proposta impossibile da rifiutare alla società gialloblù,. Gittens del Chelsea resta tra i preferiti ma le riflessioni riguardano anche le sue condizioni fisiche. Sempre da tenere presente anche Lewelling dello Stoccarda, che i giallorossi aveva quasi preso nell’ultimo giorno del mercato estivo.