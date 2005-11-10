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Sucic segna e parla da leader della Croazia: "Gol regalati, nervosi per l'arbitraggio"

Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 10:41Serie A
13.11.2026 10:41Serie A
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La Croazia perde 2-1 contro l'Inghilterra, ma il centrocampista dell'Inter è protagonista: "Nelle situazioni 50-50 fischi a favore loro"
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Altro gol in nazionale per il centrocampista dell'Inter, Petar Sucic, a segno pur in una serata amara per la Croazia che ieri ha perso 2-1 contro l'Inghilterra, a Wembley. L'ex Dinamo Zagabria ha segnato il gol del momentaneo 1-1 prima del rigore decisivo di Harry Kane. A fine gara il giocatore ha dichiarato: "È stata una bella partita, combattuta, con tanti duelli e corse, abbiamo mostrato il nostro vero volto. Non è facile giocare in Inghilterra, possono segnare in qualsiasi modo, sono forti, grossi, il mio unico rammarico è che abbiamo subito gol evitabili", le sue parole.

Sucic bacchetta la Croazia: le sue parole

Poi Sucic ha sottolineato: "Squadre come questa devono faticare per segnarci, non possono segnare su nostri regali. Abbiamo avuto buone occasioni, ecco perché dico, quanto dobbiamo faticare per arrivare a quel livello, e loro non si sono impegnati abbastanza per segnarci".

Poi sulla sua rete: "Il mio gol? Ho visto il cross, Gianni Vio (l'allenatore dei contropiedi, ndr) mi ha detto di chiudere sul palo più lontano, ma ho sentito che la palla sarebbe arrivata al centro, ho pensato "eccola" e ci sono andato e ho segnato". Sul rigore segnato da Kane: "Non ho visto la situazione, ma siamo abituati a situazioni controverse, situazioni di 50 e 50 con fischi a loro favore, ci sono stati piccoli falli, contrasti, a loro è stato assegnato tutto, ma a noi no, quindi ci siamo un po' innervositi. Avremmo meritato almeno un punto in ciascuna delle ultime due partite, gli spagnoli e gli inglesi hanno faticato a batterci".

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