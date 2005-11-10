Le parole di De Bruyne: "Non mi sono sentito molto bene nelle ultime settimane. Non ero al top"

Non sembra essere un momento facile per Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Napoli, impegnato ora con il Belgio nella Nations League, ieri è andato a segno contro la Turchia e adesso si appresta ad affrontare l'Italia nell'ultimo impegno del girone prima del ritorno in azzurro alla corte di Massimiliano Allegri. E proprio al termine della sfida, nel corso delle dichiarazioni ai colleghi belgi, ha fatto trasparire un certo malessere per la situazione che sta attraversando.

Le parole di KDB

"Non mi sono sentito molto bene nelle ultime settimane - riportano i colleghi di TuttoNapoli.net - non ero al top". Queste le sue parole per analizzare questo periodo a cui ha provato successivamente a dare una spiegazione: "Ho viaggiato tanto e ho soggiornato spesso in hotel". Ha concluso il centrocampista dei partenopei.