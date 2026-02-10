Passato il mal di pancia, la Fiorentina prova a blindare Dodo: l'offerta per il rinnovo

La Fiorentina è pronta a muoversi sul fronte rinnovi, a partire da quello di Dodo. Il laterale brasiliano sembrava destinato a partire a inizio mercato, ma la questione è rientrata e oggi il club viola confida di arrivare a dama. Nelle ultime settimane i contatti tra le parti hanno ripreso consistenza, segnale di un clima tornato favorevole e di una volontà condivisa di proseguire insieme.

Secondo quanto riferito da Firenzeviola, la società è pronta a mettere sul piatto una proposta di rinnovo del contratto fino al 2029, con opzione fino al 2030. In questo momento, Dodo è legato alla società da un accordo in scadenza nel 2027.

Il nuovo accordo prevederebbe anche un adeguamento economico significativo: l’ingaggio si avvicinerebbe ai 2 milioni di euro netti a stagione, con la speranza di riuscire a blindare il giocatore. Se l'ipotesi di una rottura si è allontanata, infatti, non mancano i club che seguono con interesse l'evolversi della vicenda, in vista della prossima estate.