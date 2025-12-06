Fiorentina, Goretti: "Non siamo squadra. I tifosi erano a Reggio Emilia, noi no"

"Abbiamo preso coscienza della situazione. Dopo la partita di Bergamo abbiamo chiamato a raccolta i tifosi: loro hanno risposto e noi no, ci siamo dimenticati di venire a Reggio Emilia. Al momento non siamo squadra. Alcune partite lasciavano intravedere progressi sul piano dell'atteggiamento, oggi invece un altro black out. Se non troveremo le soluzioni giuste continueremo a perdere le partite e questo ovviamente non va bene.

Se non si collabora tra compagni non si va da nessuna parte, anzi il problema diventa ancora più grave. Bisogna ritrovare quelle piccole cose che, messe tutte insieme, fanno la differenza. Doveva accadere da tempo, purtroppo siamo qui a raccontare le stesse cose e non riusciamo a invertire la rotta. Ce la metteremo tutta per dare una svolta alla nostra stagione". Queste le parole del direttore sportivo della Fiorentina Roberto Goretti ai microfoni di DAZN.