Fiorentina, il Nottingham spinge per Gosens: offerti 3 anni e mezzo al tedesco. Il punto

Il Nottingham Forest fa sul serio per Robin Gosens. Dopo il primo approccio con la Fiorentina, che ha aperto alla possibile cessione del tedesco, il club inglese, secondo quanto raccolto da TMW, ha infatti messo sul piatto un contratto per i prossimi tre anni e mezzo, fino al 30 giugno 2029, per il laterale mancino e le ultime ore di questo calciomercato invernale si preannunciano molto movimentate su questo fronte.

Come vi abbiamo raccontato nel tardo pomeriggio di oggi la trattativa non è comunque semplice e se si dovesse arrivare alla fumata bianca definitiva non sarà certo dovuta alla pressione dello stesso Gosens che a Firenze sta bene e non ha chiesto la cessione, visto anche il suo ruolo da leader all'interno dello spogliatoio.

L'offerta è comunque importante, sia per la Fiorentina che per il giocatore e tutto può ancora succedere, e la dirigenza viola non dovrebbe poi necessariamente trovare un sostituto, visto che in rosa ci sono già Fabiano Parisi e Nicolò Fortini che ricoprono lo stesso ruolo di Gosens. L'addio del tedesco sarebbe comunque molto pesante, pensando anche al fatto che la squadra di Vanoli è attualmente al terzultimo posto in classifica dopo le prime 23 giornate di campionato.