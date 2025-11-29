Fiorentina, i convocati di Vanoli per l'Atalanta: Dodo torna a bordo, la scelta su Gosens
Uno dei match di cartello della tredicesima giornata di Serie A avrà luogo a Bergamo, alla New Balance Arena, dove l'Atalanta ospiterà la Fiorentina per la gara da grande ex di Raffaele Palladino contro la Viola. Adesso però sulla panchina dei gigliati c'è Paolo Vanoli, che ha succeduto Stefano Pioli dopo un avvio di stagione da film horror in termini di classifica.
All'ultimo posto con soli 6 punti in 12 giornate di campionato, la Fiorentina dovrà cercare anche di risollevarsi dopo il tracollo contro l'AEK Atene in Conference League. Riguardo alle scelte prese per la trasferta nella casa dei nerazzurri, c'erano due dubbi che ossessionavano mister Vanoli: Robin Gosens e Dodo. Il laterale sinistro tedesco non recupera e resta ai box, mentre il brasiliano è convocato e torna a disposizione dopo un turno di stop in Conference League.
Di seguito la lista completa dei convocati viola per la partita contro l'Atalanta: Comuzzo, Dodo, De Gea, Dzeko, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gudmundsson, Kean, Kouamé, Kouadio, Lezzerini, Mandragora, Marì, Martinelli, Nicolussi, Ndour, Parisi, Piccoli, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sohm, Viti.