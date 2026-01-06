Sfuma Cancelo, l'Inter a caccia del terzino. Dodò nel mirino

L'Inter non acquisterà Cancelo. Il terzino destro firmerà con il Barcellona, dopo che nella giornata di ieri c'è stato il tanto atteso sorpasso e il conseguente accordo che ha confermato il volere del terzino di tornare in Spagna. I nerazzurri però, persa un'occasione potrebbero piombarsi su un'altra.

Cosa ha scritto Fabrizio Rmano su Cancelo Barcellona:

"L'Al Hilal accetta l'offerta del Barcellona per Cancelo, nonostante l'intesa verbale da giorni con l'Inter. Vi dicevo sempre che Cancelo aspettava il Barça e ora è arrivato il via libera dell'Al Hilal. Ora qualche ora per i documenti ma l'accordo è fatto. Sono 4 milioni di euro la cifra che pagherà il Barcellona all'Al Hilal per la copertura di una parte dello stipendio. Da domani si lavorerà alla parte legale dell'operazione. Sfuma per l'affare Cancelo per l'Inter, ci ha lavorato per giorni molto sicura, ha accettato di aspettare, ma l'idea del giocatore è sempre stata rivolta al Barcellona. Colpo in dirittura d'arrivo".

Come raccontato da tempo, dalla redazione de Linterista.it prima che l'Inter iniziasse a seguire Cancelo, sul taccuino della dirigenza c'erano nomi come Dodò e non solo. Proprio sul brasiliano della Fiorentina potrebbe ripiegare l'Inter, ieri la conferma anche dell'esperto di mercato Matteo Moretto che si è così espresso:

"Il Napoli ha chiamato prima di Capodanno per Dodò della Fiorentina. La novità è che la Fiorentina è al corrente che l'Inter potrebbe arrivare e palesarsi nei prossimi giorni. Non ci sono contatti, ma potrebbe essere un'idea da tenere in considerazione"



Ovviamente l'affare, qualora l'Inter dovesse affacciarsi alla porta del Viola Park, non sarà semplice, considerando soprattutto l'arrivo di Paratici che ora considera Dodò come uno dei punti fermi della squadra.