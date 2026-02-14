Fiorentina in vantaggio a Como: Fagioli la sblocca con una bella incursione in area
La Fiorentina sblocca la sfida di Como, grazie ad una bella iniziativa personale di Nicolò Fagioli: il centrocampista di scuola Juve entra in area palla al piede e cerca la conclusione sul secondo palo, ma la ribattuta della difesa gli dà una seconda chances. Stavolta Fagioli sceglie il palo interno e batte Butez di giustezza. Viola in vantaggio sulla squadra di Fabregas.
