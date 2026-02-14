Boninsegna: "Inter la più forte da 5 anni. Yildiz con Lautaro farebbe il doppio dei gol"

La Juventus ha vinto 19 volte negli ultimi 20 anni contro l'Inter, mentre i nerazzurri vantano solo 7 successi. Intervistato da Libero, Roberto Boninsegna, raggiunto da poco da Lautaro Martinez nella classifica dei bomber della storia del club, ha parlato così del Derby d'Italia: "Dal 2021 la squadra più forte in Italia non è stata mica la Juventus".

Spalletti ha rimesso la Juventus in carreggiata, ma non per lo Scudetto: "Per un posto in Champions sì. La rifondazione inizierà l’anno prossimo. Yildiz è un talento che, però, gioca esterno. Lo porterei dietro a un Lautaro. Il turco farebbe il doppio dei gol".

All’Inter potrebbe bastare anche un pareggio.

"Calma, nel ’71 noi eravamo a -7 dal Milan. Rimontammo e vincemmo lo scudetto. Feci 24 reti in 30 partite. Lo Scudetto non è già dell'Inter. Nel calcio succede di tutto. Anche se tocco ferro e quant’altro".

Chi vince?

"Non c’è più il Totocalcio, avrei messo 1 secco".