Udinese, Runjaic: "Non entro nelle polemiche sul VAR. Rigorista? La gerarchia è chiara"

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Sassuolo anche del VAR: "Sicuramente seguo anche altri campionati, ma principalmente mi concentro sulla Serie A. So che il VAR è un tema importante, se ne parlava molto anche in Germania. Soprattutto nell'ultima giornata di campionato si è parlato di VAR, è naturale che faccia scontento qualcuno e che se ne parli molto. Per quanto mi riguarda non vorrei entrare troppo nelle polemiche perché non posso farci niente. Cerco di lavorare su quello che posso cambiare. Bisogna continuare a parlare del VAR per trovare delle soluzioni, ascoltando i problemi e cercando di trovare la soluzione migliore per tutti, non è semplice, non ho formule magiche. A volte si è contenti di una decisione altre volte no, il lavoro dell'arbitro sul campo non è semplice, il compito del VAR è aiutare l'arbitro.

Non conosco le statistiche, penso che parlare della tematica sia importante, perché vuol dire che alcuni sono scontenti, per quanto mi riguarda spero si riesca a trovare una soluzione adatta a tutti, anche se nel calcio è praticamente impossibile perché ci sono sempre situazioni che rendono scontenti. E' uno strumento che deve aiutare l'arbitro, che è il primo a prendere una decisione sul campo. L'arbitro potrebbe fare una conferenza stampa a fine partita, perché no? Gli arbitri fanno parte dell'evento. Ci sono tante idee di cui si può parlare. Ma non è un qualcosa su cui mi concentro".

L'ultimo rigore lo ha calciato Solet, ora torna Zaniolo. Chi sarà l'eventuale tiratore? Ritrova la Ferrieri Caputi che ha diretto la sua prima gara in Serie A:

"Ne abbiamo già parlato, il tiratore di eventuali rigori è chiaro e deciso. Vedremo se capiterà in partita. Se la partita si dovrà decidere su un rigore speriamo che sia a nostro favore".