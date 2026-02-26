Fiorentina-Jagiellonia, le formazioni ufficiali: Vanoli sceglie Fortini in avanti. C'è Piccoli
La Fiorentina ospita al Franchi lo Jagiellonia per il ritorno del playoff di Conference League. Il fischio di inizio alle 18:45, si riparte dello 0-3 che la squadra viola ottenne una settimana fa a Bialystok. Queste le formazioni ufficiali del match:
FIORENTINA (4-1-4-1): Lezzerini; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Ndour; Fortini, Mandragora, Fabbian, Fazzini; Piccoli.
A disposizione: De Gea, Leonardelli, Ranieri, Gudmundsson, Harrison, Solomon, Kean, Fagioli, Kouadio, Balbo, Bonanno, Parisi.
Allenatore: Paolo Vanoli.
JAGIELLONIA (4-2-3-1): Abramowicz; Wojtuszek, Vital, Pelmard, Wdowik; Mazurek, Romanchuk; Pozo, Imaz, Jozwiak; Pululu.
A disposizione: Damasiewicz, Kobayashi, Drachal, Rallis, Konstantopoulos, Montoia, Flach, Szmyt, Sylla.
Allenatore: Adrian Siemieniec.
