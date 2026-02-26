Inter su Hornicek, l'agente del portiere: "Piace anche in Premier, clausola da 30 milioni"

“Ho sentito spesso parlare dell’interesse dell’Inter, ma non posso dire oltre. Sarà un’estate movimentata”. A parlare è Bernd Gabriel, CEO della Mentormanagement, l’agenzia che cura gli interessi di Lukas Hornicek, portiere del Braga accostato alla società nerazzurra, che a fine stagione dovrà trovare un erede per Yann Sommer, nelle ultime settimane. L’agente, intervistato da FcInterNews, conferma l’interesse di diverse big - “comprese alcune squadre di Premier League” -, ma glissa sulle sirene interiste: “È pronto per una grande”.

Il contratto tra Hornicek, ceco classe 2003, e la società portoghese prevede una clausola risolutiva: “Non è un segreto, vale 30 milioni di euro. In Spagna e Portogallo queste clausole sono spesso viste come punti di partenza delle trattative, credo che una cifra attorno ai 20 milioni possa essere realistica. Anche se Lukas ha un contratto fino al 2028 con il Braga”.

In patria il giovane estremo difensore è stato inevitabilmente paragonato a Petr Cech: “In un certo senso è il suo modello. Hanno un percorso professionale simile, nel caso di Cech l’ha portato a essere considerato uno dei migliori portieri del suo tempo e senza dubbio il miglior portiere ceco di sempre”.