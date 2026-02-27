Fiorentina, l'ex ds del Rakow fa sperare: "Troppa differenza fra Italia e Polonia"
L'ex direttore sportivo del Rakow di Czestochowa - a cavallo fra il 2016 ed il 2021 - David Balda, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato della prossima rivale della Fiorentina, agli ottavi di finale di Conference League.
Quali sono i pericoli maggiori per la squadra di Vanoli?
"Il Rakow potrà creare maggiori problemi in casa, cercando di essere un blocco compatto. Non penso vedremo partite molto aperte. Difensivamente è una squadra forte, ma la Fiorentina penso che sappia come trovare la chiave per aprire gli spazi. C'è da fare attenzione alle transizioni in contropiede, ma realisticamente non vedo troppi pericoli per la Fiorentina, vista l'enorme differenza fra la Serie A ed il campionato polacco".
E come giocatori, a chi prestare attenzione?
"Cito l'attaccante Braut Brunes, piede sinistro, ha un buon tiro. Poi c'è Michael Ameyaw, giocatore interessante, abile in contropiede e con i tiri dalla distanza. Ivi Lopez in mediana, è intelligente nelle giocate offensive. Lamine Diaby-Fadiga, ragazzo molto tecnico, che può portare palloni interessanti in area. Penso che le maggiori chance di segnare il Rakow le cercherà dai piazzati".
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli