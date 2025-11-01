Fiorentina, i convocati per la delicata partita col Lecce: out gli infortunati Sabiri e Gosens

In mezzo al caos societario la Fiorentina prova a concentrarsi sull'impegno di campionato in programma domani alle ore 15 all'Artemio Franchi contro il Lecce, uno scontro diventato fondamentale per la classifica a fronte dell'inizio disastroso della squadra viola. Per la sfida, mister Stefano Pioli ha diramato la lista dei 23 giocatori a disposizione, dalla quale mancano i due infortunati Sabiri e Gosens, oltre ai lungodegenti Kouame e Lamptey, ma anche lo squalificato Viti. Questo l'elenco completo:

Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.

Difensori: Comuzzo, Dodo, Fortini, Kospo, Kouadio, Mari, Parisi, Pongracic, Ranieri.

Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Nicolussi C., Ndour, Richardson, Sohm.

Attaccanti: Dzeko, Gudmundsson, Kean, Piccoli.

Come arriva la Fiorentina alla partita col Lecce

Stefano Pioli, penultimo in classifica e ancora a secco di vittorie dopo nove giornate di campionato, si gioca il proprio futuro contro i salentini, squadra con cui fece il debutto nel 2019 sulla panchina del Milan. Nonostante l’assenza di Gosens, infortunato, e Viti, squalificato, l’allenatore gigliato non dovrebbe variare dal 3-5-1-1. In difesa, davanti a De Gea, si rivedranno Pongracic e Ranieri accanto a Pablo Marì, unica conferma dalla trasferta di San Siro. Sulle corsie esterne, intoccabile Dodò sulla destra, mentre a sinistra sarà Fortini a sostituire Gosens. In cabina di regia tornerà Nicolussi Caviglia, affiancato da Mandragora e Ndour, leggermente avvantaggiato rispetto a Sohm per partire dall'inizio. Davanti Gudmundsson agirà alle spalle di Moise Kean. (da Firenze, Niccolò Righi)