Fiorentina, manca il transfer per Solomon: niente Cremonese, slitta l'esordio coi viola
Nella giornata di ieri la Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto del suo primo colpo del mercato invernale. Si tratta di Manor Solomon, esterno d’attacco israeliano classe 1999 che arriva in Serie A dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto, dopo questi primi sei mesi trascorsi - senza grandi fortune - agli spagnoli del Villarreal.
Per il suo esordio, tuttavia, i tifosi della Fiorentina dovranno ancora aspettare qualche giorno. Come infatti riferito dal quotidiano Tuttosport, il calciatore dovrà saltare la sfida di domani contro la Cremonese. Il quotidiano infatti spiega che manca ancora il transfer per il suo acquisto in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham e per questo non sarà a disposizione di Vanoli per la partita al Franchi.
Il suo esordio slitterebbe dunque a mercoledì, quando la Fiorentina sarà di scena a Roma contro la Lazio per il turno infrasettimanale, nella diciannovesima e ultima giornata del girone di andata di Serie A.