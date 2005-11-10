Fiorentina, Ndour: "Differenze tra noi e Como? Loro sono squadra, noi ancora no"

Al termine della gara contro il Como, il calciatore della Fiorentina Cher Ndour interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

Cosa vi siete detti in spogliatoio?

"Il primo tempo a differenza di Genova abbiamo iniziato bene, abbiamo avuto 2-3 occasioni. Poi abbiamo perso dei minuti e queste squadre ti puniscono. Nel secondo tempo potevamo pareggiarla ma poi se concedi delle ripartenze del genere è normale che una squadra ti punisca".

Avete un po' di fantasmi dello scorso anno?

"È da inizio anno che facciamo paragoni con l'ano scorso ma è tutto diverso. Vediamo la classifica, abbiamo pochi punti, ma oggi non meritavamo di perdere. Abbiamo creatp molto contro una delle migliori squadre del campionato".

Come si affronta l'Inter?

"Non dobbiamo sbagliare l'atteggiamento, serve restare in partita per tutti i 90 minuti. Domenica affrontiamo una delle migliori del campionato".

Come gli analizzati dei dati che vi vedono avanti in tutto rispetto al Como?

"Sono importanti ma contano fino ad un certo punto. La differenza è che il Como è già squadra e quello che crea poi lo concretizza, noi stiamo cercando di diventarlo".