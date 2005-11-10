Pisacane: "Juric è un Gasperini-due, mi ha ispirato. Da giocatore regalai un gol al Monza"

Mister Fabio Pisacane ha preso la parola in conferenza stampa per presentare la sfida di domani col Monza. Oltre a elogiare l'avversario Ivan Juric, l'allenatore del Cagliari ha anche ricordato il suo precedente da giocatore coi brianzoli. Di seguito le sue dichiarazioni in merito.

Il pensiero di Pisacane sul Monza

Cosa pensa del Monza?

"Vorrei fare i complimenti a Juric. Per me è stato anche fonte di ispirazione, una sorta di Gasperini 2, il primo a portare avanti determinate idee e le ha fatte in modo egregio. Sta attraversando un momento difficile con i suoi. Il Monza sta underperformando rispetto alle sue capacità, ma ha un’identità chiara e dobbiamo stare molto attenti".

Vent'anni fa ha esordito come giocatore contro il Monza. Ora torna al Brianteo da allenatore. Cosa è cambiato?

"Il calcio dal giorno è cambiato tanto e io ora ho un ruolo diverso. Spero anche cambi il risultato, perché in quella partita commisi un errore che costò il gol avversario. Mi auguro un finale diverso domani".