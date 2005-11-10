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Fiorentina, Ndour: "Distratti dal possibile fallo sul primo gol. Da apprezzare la reazione"

Lorenzo Di Benedetto
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Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 19:00Serie A
18.10.2026 19:00Serie A
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Il centrocampista viola ha commentato la sconfitta rimediata al Franchi contro il Como, una gara nella quale la Fiorentina ha creato tanto.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Como per 3-1 al Franchi: "Abbiamo iniziato bene questa partita avendo occasioni nei primi minuti. Poi abbiamo subito il gol e ci siamo fatti distrarre dalla possibilità che potesse esserci un fallo. Contro queste squadre se ti distrai non ti perdonano e abbiamo preso il secondo gol. Da apprezzare c'è comunque la nostra reazione, abbiamo trovato il 2-1 e avevamo0 anche pareggiato. Anche lì non funzionava il VAR e non so se fosse fuorigioco, non l'ho visto. Nel secondo tempo eravamo ripartiti bene ma poi è arrivato il terzo gol loro".

Create tanto ma non segnate. Serve più cattiveria?
"Si parla tanto dei tanti gol che prendiamo ma abbiamo anche il problema di non riuscire a concretizzare quando creiamo in attacco. Dobbiamo lavorare".

Il rischio è quello di una stagione simile alla scorsa?
"Non dobbiamo guardare la classifica, quest'anno è diverso dall'anno scorso. Ce la siamo giocata contro un avversario di top livello e anche se non abbiamo fatto punti abbiamo comunque fatto meglio rispetto a Genova. Dobbiamo rimanere in partita sempre, lo scatto deve essere fatto a livello mentale".

I giovani italiani stanno crescendo. Cosa pensa?
"In Italia il talento c'è. Sono felice per i miei compagni, un po' meno per Liberali oggi, ma a parte gli scherzi siamo in tanti giovani che stiamo facendo bene".

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