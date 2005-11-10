Njie dopo il 2-2 con la Juventus: "Manca poco... Questa è un'altra Fiorentina"
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Simone Bernabei
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autore Simone Bernabei
08.11.2026 23:33Serie A
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L'attaccante della Fiorentina Alieu Njie ha parlato a Sky Sport dopo il gol segnato nel 2-2 contro la Juventus: "Siamo cambiati, lavoriamo ogni giorno duramente con mister Vanoli che spinge tanto. Questa è un'altra Fiorentina, manca poco per vincere le partite e portare i 3 punti a casa…".
Questo è il suo miglior momento della carriera?
"Non ho ancora fatto niente, devo fare ancora tantissimo per migliorare e crescere sia come giocatore che come persona. Sono felice per questo gol ma soprattutto per il fatto di avere una squadra dietro che mi aiuta, è questo che mi rende felice".
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