Fiorentina, Palladino: "Rivalutiamo Kean nei prossimi giorni. Folorunsho a rischio"

vedi letture

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa a due giorni di distanza dalla partita di campionato contro il Lecce, in programma per venerdì sera alle 20:45 al Franchi.

Tra le altre cose il tecnico viola ha fatto una panoramica su alcuni giocatori a mezzo servizio o infortunati. Come Moise Kean, per esempio: "Ha avuto un trauma cranico: lui sta meglio ma ha bisogno di un po' di riposo. Nei prossimi giorni saranno fatte le dovute valutazioni su quando ricomincerà ad allenarsi. Se ne occupa però il dottore, noi speriamo di recuperarlo prima possibile. Come sostituirlo? Ho provato varie soluzioni: Zaniolo è una di queste, come Beltran e Caprini. Domani c'è un altro allenamento, sceglieremo la cosa più idonea per il momento".

Al centro dell'attenzione anche le condizioni di Michael Folorunsho, che non è al meglio. Come ha spiegato lo stesso Palladino: "Ha preso una botta alla coscia col Como e nello stesso punto poi anche col Verona. La lingua batte dove il dente duole... Proveremo a recuperarlo". Quindi ha anche un po' spiegato come sia l'umore del suo spogliatoio: ho visto i ragazzi carichi e agguerriti, sanno che venerdì sera sarà una partita molto importante. E sono sicuro usciremo dalla situazione". (Per leggere la conferenza stampa integrale, clicca qui)