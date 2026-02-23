Fiorentina-Pisa, le formazioni ufficiali: Vanoli coi titolari. C'è Iling, Gudmundsson in panchina
Il Franchi è teatro di un derby toscano che in Serie A manca da 35 anni. E' tutto pronto per il fischio di inizio della sfida tra la Fiorentina e il Pisa, match valevole per la 26^ giornata del campionato di Serie A. Queste gli undici iniziali scelti dai due allenatori:
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Ranieri, Pongracic, Parisi; Fagioli; Harrison, Brescianini, Ndour, Solomon; Kean.
A disposizione: Christensen, Lezzerini, Fortini, Rugani, Comuzzo, Gosens, Balbo, Kouadio, Fabbian, Fazzini, Piccoli, Gudmundsson, Bonanno.
Allenatore: Daniele Cavalletto (Vanoli squalificato).
PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Marin, Loyola, Angori; Moreo, Iling Jr; Stojlkovic.
A disposizione: Semper, Guizzo, Coppola, Calabresi, Piccinini, Albiol, Aebischer, Leris, Hojholt, Tramoni, Cuadrado, Akinsanmiro, Lorran, Meister, Durosinmi.
Allenatore: Oscar Hiljemark.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.