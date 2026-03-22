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Fiorentina, riecco Kean: pace fatta con Vanoli, gioca titolare con l'Inter. Col fortino Franchi

Fiorentina, riecco Kean: pace fatta con Vanoli, gioca titolare con l'Inter. Col fortino FranchiTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 10:15Serie A
Pierpaolo Matrone

La Fiorentina si prepara alla sfida contro l’Inter con l’obiettivo di allungare la serie positiva e avvicinarsi definitivamente alla salvezza. Al centro dell’attenzione c’è Moise Kean, che vuole tornare protagonista dopo alcune settimane complicate, tra infortuni, rotazioni e un episodio di tensione con l’allenatore Paolo Vanoli, già chiarito nei giorni scorsi come riportato da La Gazzetta dello Sport. Il confronto dopo la sostituzione nella gara di Sosnowiec ha riportato serenità: l’attaccante ha voglia di giocare e di ritrovare il gol, che manca da oltre un mese.

L’attaccante, che in stagione ha già segnato più volte in partite importanti, si prepara a guidare l’attacco contro la capolista, in una gara che al Franchi ha sempre un sapore speciale. In casa la Fiorentina ha costruito gran parte dei propri punti e il rendimento interno resta uno dei punti di forza, come dimostrano i numeri recenti e la lunga imbattibilità in campionato davanti al proprio pubblico.

Vanoli dovrebbe affidarsi ancora a Kean dal primo minuto, con Piccoli pronto a subentrare come già accaduto nelle ultime uscite. La squadra arriva all’appuntamento con fiducia dopo i successi tra campionato e coppa, anche se il calendario resta impegnativo e la classifica non consente distrazioni. Dopo la partita, per Kean ci sarà anche la chiamata della Nazionale, con una sfida importante all’orizzonte. Prima però c’è l’Inter, ultimo ostacolo prima della sosta e occasione per confermare i progressi mostrati nelle ultime settimane.

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